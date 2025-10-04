آیت الله علم الهدی:
موضوع جمعیت برای کشور راهبردی است
موانع ازدواج و فرزندآوری در دومین جلسه قرارگاه مردمی جمعیت خراسان رضوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مساله جمعیت، یک موضوع حیاتی و راهبردی برای آینده کشور و جهان اسلام است و نباید لحظه ای از آن غفلت کرد.
آیت الله سید احمد علم الهدی امروز در دومین جلسه قرارگاه مردمی جمعیت خراسان رضوی افزود: حل مساله ازدواج، به ویژه در سنین مناسب، کلید اصلی جریان جوانی جمعیت است.
وی اضافه کرد: اگر سن ازدواج کاهش یابد، بسیاری از آسیب های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی نیز خود به خود حل می شود، این امر نه تنها به نفع جوانان بلکه به نفع کل جامعه و آینده کشور خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: اگر جوانان دیرتر ازدواج کنند، انگیزه فرزندآوری کاهش می یابد و ده ها آسیب فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی گریبانگیر جامعه می شود، افزایش سن ازدواج زمینه ساز انحرافات اخلاقی، کاهش انسجام خانواده و مشکلات تربیتی می شود.
آیت الله علم الهدی گفت: مساله جوانی جمعیت نه تنها یک دغدغه اجتماعی و اقتصادی نیست، نسل امروز، سازنده پایه های جامعه مهدوی آینده است و اگر جمعیت جوان کاهش یابد، ظرفیت این جامعه در آینده آسیب می بیند.
وی افزود: حل مشکلات ازدواج نیازمند یک نگاه جامع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، ایجاد خوابگاه های دانشجویی و متاهلی، کاهش هزینه های زندگی، ارائه تسهیلات مالی، کاهش تشریفات ازدواج و آموزش های فرهنگی به خانواده ها می تواند انگیزه جوانان برای تشکیل زندگی مشترک را افزایش دهد و بسیاری از موانع موجود را رفع کند.
امام جمعه مشهد اضافه کرد: اگر بتوانیم موانع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ازدواج و فرزندآوری را برطرف کنیم، جوانان با رغبت و انگیزه بیشتری وارد زندگی مشترک خواهند شد و نسل جدیدی پرنشاط، متعهد و مومن تربیت خواهد شد، این نسل همان پایه های جامعه مهدوی و زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر (عج) خواهند بود.