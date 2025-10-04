به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس خیرین مدرسه ساز خوزستان در آیین آغاز عملیات ساخت این مدرسه در شهر جنت مکان گتوند گفت: مدرسه به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در آموزش همواره مورد نظر آموزش و پرورش بوده است.

زیبا صالح‌پور افزود: فضای مناسب آموزشی، وجود معلمان با انگیزه و تجهیزات زمینه بروز استعداد‌های دانش آموزان را فراهم می‌کند.

فرماندار گتوند نیز در این آیین از همکاری خیرین برای مدرسه سازی قدردانی کرد و گفت: خیرین وقتی طرحی را آغاز کردند نیازمند ماده ۲۳ نیستند که همین امر موجب تسریع در اجرای طرح‌ها خواهد شد.

محسن آقایی افزود: تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه تمدن (دهخدا) امروز آغاز شد که امیدواریم ساخت این مدرسه موجب ترغیب دانش آموزان در تحصیل شود.

وی از تلاش نیرو‌های آموزش و پرورش که موجب ایجاد انگیزه برای دانش آموزان می‌شوند، قدردانی و اظهارکرد: هرکس در هر جایگاهی قرار گرفته باید به وظایف خود عمل کند؛ وجود این انگیزه در آموزش و پرورش گتوند مایه خرسندی است.

فرماندار گتوند با اشاره به وجود مشکلات در حوزه آموزش و پرورش و تلاش مسوولان برای رفع آنها گفت: این مدرسه با مشارکت سازمان نوسازی و خیرین مدرسه ساز ساخته خواهد شد.

نماینده مردم گتوند و شوشتر در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین اظهارکرد: مدارس گتوند و شوشتر نیازمند توجه فراوانی هستند، برای حل مشکلات این مدارس نشست‌های متعددی با وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی کشور برگزار شد.

حجت الاسلام سیدمحمد سادات ابراهیمی افزود: مدرسه دهخدا از مدارس شهر جنت مکان به علت فرسودگی فراوان نیازمند توجه بود که با پیگیری‌های انجام شده ۷۰۰ میلیارد ریال برای تخریب و احداث این مدرسه ۱۲ کلاسه مصوب شد.

وی ادامه داد: فرآیند اجرایی ساخت این مدرسه امروز در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع و زیربنای ۲ هزار مترمربع آغاز شد.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی مدارس دیگر در مناطق عشایری و مناطق محروم نیازمند توجه هستند که امروز با حضور رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خوزستان و مسوول مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش خوزستان از این مدارس بازدید خواهد شد.

وی اساس و رکن توسعه همه جانبه را هم افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها دانست و افزود: این انجسام و هم افزایی بین مسوولان شهرستان گتوند وجود دارد.

افزون بر ۱۵ هزار دانش آموز در مدارس گتوند در حال تحصیل هستند.