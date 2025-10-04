به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در ششمین جلسه راهبری انرژی‌های نوین ، تفاهمنامه ساخت نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۰۰ مگاوات در محدوده استان اصفهان میان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان و شرکت برق منطقه‌ای اصفهان منعقد شد.

بر اساس این تفاهمنامه، ساختگاه‌های مناسب پس از انجام مطالعات فنی و بررسی ظرفیت‌های موجود، با هماهنگی طرفین مشخص خواهد شد. این پروژه در چارچوب برنامه‌ای حداکثر دو ساله اجرا و تأمین مالی می‌شود.

در همین راستا، تفاهمنامه دیگری نیز برای احداث مجموعه نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت کلی ۵۰۰۰ مگاوات امضا شده است. محل و ظرفیت دقیق ساختگاه‌های این طرح نیز پس از انجام مطالعات فنی معرفی خواهد شد.

استاندار در این نشست همچنین بر تسریع در اجرای پروژه‌های کلان انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید و از پروژه‌های جدید خورشیدی در اصفهان خبر داد.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به طرح های خورشیدی در بخش جهاد کشاورزی، خطاب به معاون اقتصادی استان اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با همکاری بخش صنعت، باید مسئله تامین مالی پروژه خورشیدی را در طی هفته جاری نهایی و عملیات اجرایی آن را بدون فوت وقت آغاز کنند.

وی افزود: پیشرفت این طرح باید به‌صورت روزانه رصد و پیگیری شود،همچنین تمامی جلسات و مصوبات قبلی که تاکنون منجر به سرمایه‌گذاری عملی نشده است، باید توسط تیم‌های مربوطه بازبینی و نتایج آن احصا شود.

استاندار اصفهان همچنین برای پیگیری مستمر طرح‌های خورشیدی در استان بر لزوم شتاب‌بخشی به فعالیت‌های «شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان» در این حوزه تاکید کرد.