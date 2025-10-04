مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی ۵۵۰ هزار سالمند دارد و از این نظر رتبه ششم کشور در جمعیت سالمندی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی فرگل صحاف ابراهیمی در نشست روز جهانی سالمند با اشاره به اینکه پیش از این در رتبه پنجم پیرترین استان کشور قرار داشتیم گفت: ۱۳.۵ درصد جمعیت استان در سن سالمندی قرار دارند.

وی گفت: ۸۳ درصد جمعیت سالمندی استان امور خودشان را به راحتی انجام داده و از هیچ کدام از خدمات بهزیستی استفاده نمی‌کنند.

صحاف خاطرنشان کرد: اگر روند جمعیتی کشور به این صورت پیش برود، سال ۱۴۳۰ یک سوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از راه اندازی سالن‌های مهر در قالب طرح سلام برای سالمندان خبر داد و افزود: در این طرح که از یک مدرسه در تبریز آغاز شده است، سالن‌های مدارس بعد از ظهر در اختیار سالمندان قرار خواهد گرفت تا مسائل سالمندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از ظرفیت آنها برای حل مسائل جامعه استفاده شود.

به گفته صحاف در کشور ما افراد بالای ۶۰ سال و طبق نظر سازمان بهداشت جهانی افراد بالای ۶۵ سال جزو قشر سالمند محسوب می‌شوند.