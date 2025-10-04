کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان، ۲ هزار و ۸۸ فرزند یتیم و نیازمند را حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه حمایت از فرزندان یتیم و نیازمند، جلوه‌ای دیگر از خدمات بی منت نیروی انتظامی است گفت: هزار و ۷۴۰ نفر از کارکنان انتظامی حامی ۲ هزار و ۸۸ فرزند یتیم و نیازمند کمیته امداد هستند.

کریم زارع افزود: این حرکت ارزشمند نشان می‌دهد نیروی انتظامی، در کنار نقش اصلی خود در برقراری امنیت، همواره به‌عنوان پشتیبان خانواده‌های آسیب‌پذیر و یاور واقعی محرومان شناخته می‌شود.

کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در زمان حاضر به بیش از ۲۵۰ هزار نفر در قالب ۱۲۵ هزار خانوار خدمات متنوع حمایتی، معیشتی، درمانی، فرهنگی و اشتغال ارائه می‌دهد.