قطعه ۷ آزادراه استراتژیک شیراز–اصفهان، به‌عنوان بخشی حیاتی از راهگذر شمال–جنوب، فردا با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این پروژه ۱۳۴ کیلومتر از فاصله و حدود دو ساعت از زمان سفر میان اصفهان و شیراز می‌کاهد و طبق برآوردها، با صرفه‌جویی ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت در سال اول، بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی برای کشور به همراه دارد.

دوستی معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها، بهره‌برداری از قطعه هفتم آزادراه شیراز–اصفهان را یک «نقطه عطف» در تکمیل کریدور شمال–جنوب خواند. این راهگذر، که بندر انزلی را از طریق تهران و اصفهان به شیراز و در نهایت بندر بوشهر متصل می‌کند، سهم ایران در ترانزیت منطقه‌ای را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

مزایای اقتصادی و ایمنی این طرح ملی فراتر از کاهش مسافت است؛ صرفه‌جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت و بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی کلی در هزینه‌های حمل‌ونقل و سوانح رانندگی، مهم‌ترین دستاورد آن محسوب می‌شود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود بهره‌برداری از این مسیر پرتردد، با کاهش چشمگیر تصادفات، سالانه جان بیش از ۵۵۰ نفر را نجات دهد و از ۳,۱۲۰ میلیارد ریال خسارات جلوگیری کند.

این پروژه به علت عبور از رشته‌کوه‌های زاگرس، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های زیرساختی کشور شناخته می‌شود. قطعه ۷ آزادراه با طول ۱۲/۵ کیلومتر و شش خط عبوری (دو باند رفت و برگشت) با هزینه‌ای معادل ۹ هزار میلیارد ریال احداث شده است. معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌ها تأکید کرد که در این طرح، تمامی ملاحظات زیست‌محیطی رعایت شده و بیش از ۱۰۰ هزار اصله نهال در حریم مسیر کاشته شده است.

این مسیر همچنین دو قطب بزرگ گردشگری کشور را به هم پیوند می‌دهد و ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه گردشگری داخلی فراهم می‌کند.