پویش هنری «مرز پرگهر» که با هدف پاسداشت ایثار، فداکاری و مقاومت مردم در برابر دشمنان برگزار شد، با معرفی برترین‌ها پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: اسامی ۷ هنرمند برگزیده استان همدان در دو رشته نقاشی و خوشنویسی اعلام شد.

معصومه حدادی افزود: از بین ۶۸ اثر رسیده به دبیرخانه، پس از ارزیابی دقیق هیأت داوران، ۵ اثر در رشته نقاشی و ۲ اثر در رشته خوشنویسی به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

او تصریح کرد: در رشته نقاشی: آتنا بیگلری از همدان، امین گودرزی از ملایر، حسام‌الدین صفی‌منش از نهاوند، فاطمه زهره‌وندی از ملایر و معصومه طلعتی ولی‌پور از ملایر به مقام برتر رسید.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: در رشته خوشنویسی هم فاطمه هادیان از همدان، محمد گودرزی از ملایر رتبه‌های برتر را کسب کردند.

معصومه حدادی افزود: پویش «مرز پرگهر» تلاشی است برای بازنمایی زیبایی‌های مقاومت، ایستادگی و روح والای مردم ایران از دریچه هنر؛ هنری که زبان مشترک احساس، هویت و غرور ملی است.