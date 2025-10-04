به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم رونمایی از صفحه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم صبح امروز با حضور آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد.

آیت‌الله علیرضا اعرافی در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش رسانه در شکل‌دهی افکار عمومی گفت: رسانه باید توانایی اعتبارزدایی از پیام‌های نادرست را داشته باشد تا بتواند پیام‌های صحیح و واقعی را در اذهان جامعه نهادینه کند؛ امروز بسیاری از مردم در فضای رسانه‌ای احساس دانایی می‌کنند، در حالی که در حقیقت در هاله‌ای از بی‌خبری قرار دارند.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود: ما نیازمند رسانه‌هایی هستیم که با تکیه بر منطق، دانش و تعهد، آگاهی واقعی را جایگزین احساس دانایی کنند و از تولید سطحی و سریع پرهیز نمایند؛ رسانه مؤمن و متعهد باید به سمت تعمیق اندیشه‌ها و تقویت بنیان‌های فکری جامعه حرکت کند.

آیت‌الله اعرافی با تأکید بر رسالت رسانه‌های انقلابی در تبیین درست معارف دینی گفت: حوزه‌های علمیه باید در عرصه رسانه حضور فعال و هوشمندانه داشته باشند تا پیام اصیل دین، بدون تحریف و با زبان روز به گوش مردم و نخبگان برسد.

در ادامه، مجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم نیز هدف از راه‌اندازی این سایت را تقویت گفتمان دینی و ایجاد ارتباط مؤثر میان روحانیت و جامعه عنوان کرد و گفت: این پایگاه، محور انتشار فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حوزه‌های علمیه خواهد بود.