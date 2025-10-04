پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی گفت:آذربایجان غربی ظرفیت تولید مازاد بر مصرف مرغ در داخل استان را دارد و میتواند کمک کننده سایر استانها برای تأمین مرغ مصرفی آنها نیز باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان غربی در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه دام و طیور در موضوع نهادهها گفت: آذربایجان غربی ظرفیت تولید مازاد بر مصرف مرغ در داخل استان را دارد و میتواند کمک کننده سایر استانها برای تأمین مرغ مصرفی آنها نیز باشد.
رضا رحمانی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی دقیق برای جوجه ریزی بر اساس نیاز بازار گفت: استان آذربایجانغربی ظرفیت جوجه ریزی فراوانی دارد که میتواند تامین کننده مصرف مرغ استانهای همجوار هم باید.
او با بیان این که جوجه ریزی در استان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه است افزود: باید زمینه برای صادرات ظرفیت اضافه تولید در استان و واردات در مواقع ضروری مهیا شود.
استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: باید از ظرفیت مرزی نیز در این زمینه استفاده شود که واحدهای تولیدی مرغ میتوانند بدون ثبت سفارش مواد اولیه و ملزومات تولید را وارد استان کنند.
رضا رحمانی خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی که مهد تولید مرغ است نباید شاهد نوسانات در قیمت این محصول باشد.
در این جلسه تولید کنندگان دام و طیور استان به بیان مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی خود پرداختند.