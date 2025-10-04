به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،سردار محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیرو‌های مسلح با اشاره به جزئیات این مراسم گفت: روز یکشنبه ۱۳ مهرماه پیکر‌های طیبه ۴۴ شهید تازه تفحص شده که در مناطق عملیاتی جنوب عراق پیدا شده‌اند در مرز شلمچه مورد استقبال مردم قرار خواهند گرفت.

وی افزود: این شهدا مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۱، محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ و در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه، جزایر‌ام‌الرصاص و‌ام‌البابی تفحص شده‌اند.

سردار باقرزاده خاطرنشان کرد: جمعی از برادران اهل سنت ترکمن صحرا نیز به نمایندگی از ملت ایران برای استقبال از شهدا در مرز حضور پیدا خواهند کرد.