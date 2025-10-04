پخش زنده
پیکرهای پاک ۴۴ شهید تازه تفحص شده که در مناطق عملیاتی جنوب عراق کاوش شدهاند فردا یکشنبه ۱۳ مهرماه در مرز شلمچه مورد استقبال مردم قرارخواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،سردار محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به جزئیات این مراسم گفت: روز یکشنبه ۱۳ مهرماه پیکرهای طیبه ۴۴ شهید تازه تفحص شده که در مناطق عملیاتی جنوب عراق پیدا شدهاند در مرز شلمچه مورد استقبال مردم قرار خواهند گرفت.
وی افزود: این شهدا مربوط به عملیاتهای والفجر مقدماتی، والفجر ۱، محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ و در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه، جزایرامالرصاص وامالبابی تفحص شدهاند.
سردار باقرزاده خاطرنشان کرد: جمعی از برادران اهل سنت ترکمن صحرا نیز به نمایندگی از ملت ایران برای استقبال از شهدا در مرز حضور پیدا خواهند کرد.