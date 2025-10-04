پخش زنده
رئیس ارشاد اسلامی کبودراهنگ گفت: ۱۵۲ اثر به دبیرخانه جشنواره دومین جشنواره عاشیقلر بایرام این شهرستان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدحسین جعفری افزود: فراخوان دومین جشنواره عاشیقلر بایرام شهرستان کبودراهنگ بیست مرداد ماه سالجاری منتشر و تعداد ۱۵۲ اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شد.
او تأکید کرد: ۱۵ اثر در این جشنواره از شهرستانهای فامنین، درگزین، رزن، بهار و کبودراهنگ و همدان از هشت صبح تا ۱۶ به اجرا میپردازند و اختتامیه نیز امروز برگزار میشود.
او گفت: شعرخوانی نیز بهعنوان یکی از بخشهای ویژه این جشنواره، با حضور چهرههایی از شاعران بومی و علاقهمندان به ادبیات آیینی تدارک دیده شده که حدود ۱۵ شاعر ترک زبان نیز در فواصل برنامه آثار جدید خود را زبان ترکی ارائه میکنند.