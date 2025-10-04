پخش زنده
فرماندار ویژه خوی بر اشتغالزایی پایدار در این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار ویژه خوی در نشست کمیته اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان، با بیان اینکه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار از مهمترین برنامههای دولت است، گفت: خوی با وجود ظرفیتهای گسترده در کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و گردشگری هنوز نیازمند تلاش بیشتری برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه اشتغال است.
غلامحسین آزاد با اشاره به تعهد ایجاد سههزار و ۳۸ نفر فرصت شغلی در خوی افزود: تاکنون یکهزار و ۶۹ فرصت محقق شده که معادل ۳۵ و ۲ دهم درصد است و این آمار خوی را در جایگاه سوم استان قرار داده است.
وی نقش نظام بانکی را در رونق تولید و اشتغالآفرینی تعیینکننده دانست و گفت: تسهیلات بانکی میتواند زمینهساز ایجاد کسبوکار و تغییر زندگی یک خانواده باشد، بنابراین بانکها باید با تسهیل فرایند پرداخت و همکاری بیشتر، پشتیبان فعالان اقتصادی باشند.
فرماندار ویژه خوی همچنین بر لزوم نظارت جدی دستگاههای اجرایی بر طرحهای اشتغال تأکید کرد و افزود: دستگاهها تنها معرفیکننده متقاضیان نباشند بلکه از آغاز تا اجرای کامل طرحها همراهی و نظارت لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت ثبت دقیق آمار در سامانه رصد، گفت: تکمیل اطلاعات و پایش مستمر عملکرد دستگاهها میتواند جایگاه خوی را در سطح استان ارتقا دهد.
در این جلسه محمد رستمی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوی نیز با قدردانی از همکاری ادارات و نهادها در ثبت آمار اشتغال محققشده، از اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد، بسیج سازندگی و بنیاد برکت بهعنوان مجموعههای شاخص شهرستان در حوزه اشتغال یاد کرد.