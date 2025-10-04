با توجه به کاهش دما، نوسان مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء محسوس‌تر از صنایع عمده بوده و بالاترین میزان مصرف روزانه این هفته در بخش خانگی و تجاری با رقم ۲۱۳.۱۹ میلیون مترمکعب در روز سه‌شنبه ثبت شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی روند مصرف گاز در سه مصرف‌کننده نخست کشور در بازه زمانی ۲۹ شهریور تا چهارم مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نیروگاه‌ها تا پایان فصل تابستان نیز در مجموع با بیش از ۲ میلیارد مترمکعب، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز کشور بوده‌اند. پس از آن، بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با بیش از یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. مجموع مصرف گاز این سه بخش در این هفته بیش از ۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون مترمکعب بوده است.

شنبه، ۲۹ شهریور: نیروگاه‌ها ۲۸۷.۴۰ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۸.۰۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۸۴.۵۲ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف روزانه سه بخش در این روز ۶۳۹ میلیون و ۹۷۰ هزار مترمکعب بود.

یکشنبه، ۳۰ شهریور: مصرف نیروگاه‌ها ۲۹۶.۱۰ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۰.۲۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۹۸.۲۷ میلیون مترمکعب ثبت شد. مجموع مصرف سه بخش به ۶۶۴ میلیون و ۶۱۰ هزار مترمکعب رسید.

دوشنبه، ۳۱ شهریور: نیروگاه‌ها ۲۹۰.۴۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۲.۳۶ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۹.۸۳ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف در این روز ۶۷۲ میلیون و ۶۲۰ هزار مترمکعب بود.

سه‌شنبه، یکم مهر: مصرف نیروگاه‌ها ۲۹۰.۱۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۰۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۱۳.۱۹ میلیون مترمکعب بود. مجموع مصرف این سه بخش ۶۷۴ میلیون و ۴۲۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

چهارشنبه، دوم مهر: نیروگاه‌ها ۲۹۰.۳۰ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۰.۸۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۵.۱۸ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف در این روز به ۶۶۶ میلیون و ۳۰۰ مترمکعب رسید.

پنجشنبه، سوم مهر: مصرف نیروگاه‌ها ۲۸۱.۸۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۳.۱۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۰۲.۱۰ میلیون مترمکعب بود. مجموع مصرف سه بخش ۶۵۷ میلیون و ۲۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

جمعه، چهارم مهر: نیروگاه‌ها ۲۶۸.۵۰ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۴.۶۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۹۲ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف روزانه ۶۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار مترمکعب بود.

نتایج مصرف گاز در هفته منتهی به چهارم مهر نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با میانگین روزانه حدود ۲۸۶.۴ میلیون مترمکعب همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز کشور هستند. نوسان مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با توجه به آغاز کاهش دما، محسوس‌تر از صنایع عمده بوده و رکورد بالاترین مصرف روزانه این هفته در بخش خانگی و تجاری به ثبت ۲۱۳.۱۹ میلیون مترمکعب در روز سه‌شنبه اختصاص یافته است.