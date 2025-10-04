پخش زنده
به مناسبت روز ملی نخبگان از جمعی از مخترعان ، دانشجویان برتر و مدال آوران المپیادهای علمی استان سمنان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نماینده ولیفقیه دراستان در جمع نخبگان با بیان اینکه باید زمینه بهرهمندی استان از ظرفیتها و توانمندیهای دانشجویان بویژه نخبگان فراهم شود گفت: تامین زیرساختهای علمی و پژوهشی مورد نیاز نخبگان باید اولویت باشد.
حجتالاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی خودسازی و طلب بهرهمندی از حکمت را ویژگی برجسته بسیاری از دانشمندان و نخبگان دانست و گفت: ارتباط فعال صنعتگران و دانشگاهیان به ویژه نخبگان راهگشای مسائل کشور است.
وی تاکید کرد: نخبهای که مسائل و نیازهای اساسی جامعه را به درستی تشخیص میدهد و برای آن راهحل ارائه میکند باعث ایجاد خودکفایی و استقلال کشور در برابر بیگانگان میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی با تاکید بر اینکه توجه و رسیدگی به امور نخبگان نباید بهعنوان هزینه تلقی شود بلکه این امر سرمایهگذاری برای آینده کشور است، گفت: باید در مقام عمل ثابت کنیم قدر و منزلت نخبگان ایرانی در وطن خود آنها بیش از هر نقطه دیگری از جهان درک میشود.
در این مراسم تعدادی از نخبگان استان هم دغدغهها و دیدگاههای خود را با نماینده ولی فقیه در استان درمیان گذاشتند.