حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد گفت: ایران کشوری سرشار از ثروتهای مادی و معنوی است و دشمن در تلاش است تا این ثروت را به دست بیاورد، اما قدرت ملی ما اجازه دست درازی به دشمن را نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور امروز در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی و تقویت آن تاکید کرد و گفت: خوشبختانه جامعه ما هم از مولفههای معنوی و هم مولفههای مادی برای حفظ انسجام برخوردار است.
وی با اشاره به مولفههای معنوی و مادی جامعه اسلامی گفت: اسلام، قرآن کریم، اهل بیت علیهمالسلام و قبله واحد از جمله عناصر معنوی انسجام ملی هستند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد افزود: ملت ایران با لبیک به ندای امام راحل نشان دادند که حول محور ارزشهای دینی متحد میمانند همانطور که شهید سلیمانی گفتند: ما ملت امام حسین (ع) هستیم.
ایران کشوری با مولفههای فراوان مادی و قدرت ملی
دادستان کل کشور همچنین منابع طبیعی، ذخایر نفت و گاز و سواحل گسترده شمال و جنوب کشور را از جمله مولفههای مادی و قدرت ملی دانست و گفت: دشمنان تلاش دارند ابتدا غیرت دینی و سپس وطندوستی مردم را در فضای مجازی تضعیف کنند تا به ثروتهای کشور دست یابند، اما قدرت ملی این کشور اجازه دست درازی به دشمن را نخواهد داد.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: دشمنان از سال ۱۴۰۱ برای این حمله برنامهریزی کرده بودند و با وجود آمادگی کامل نیروهای مسلح برخی فرماندهان ارشد مورد هدف قرار گرفتند، اما مقام معظم رهبری در کمتر از ۴۸ ساعت مدیریت را ترمیم کردند.
آمریکا ثابت کرده هموارده بدعهد است
وی با انتقاد از بدعهدی آمریکا گفت: در بیانیه گام دوم انقلاب نیز تأکید شده که مذاکره با آمریکا نه منفعت مادی دارد و نه معنوی و آمریکا برخلاف تعهدات خود از اسرائیل حمایت میکند و در جنگ اخیر نیز پشتیبان اصلی رژیم صهیونیستی بود.
حجت الاسلام والمسلمین موحدیآزاد با تأکید بر اینکه در کنار دفاع نظامی، اقدامات حقوقی نیز در داخل کشور و مجامع بینالمللی برای احقاق حقوق ملت ایران در جریان است گفت: ما عقبنشینی نکردیم، بلکه با حفظ روحیه، در کنار مردم ایستادیم.
تبیین وظایف دادستانها
وی در ادامه به وظایف دادستانها در نظارت بر ضابطین اشاره کرد و گفت: دادستانها باید ماهانه از عملکرد ضابطین بازدید کنند و نحوه دستگیری متهم، دلایل آن و فرآیند تحویل باید شفاف و قانونی باشد.
حل مشکلات مردم با همکاری موثر دستگاه قضا با مجموعه دولت
استاندار گیلان هم در این مراسم با بیان اینکه همکاری مؤثر دستگاه قضا با مجموعه دولت، نقش مهمی در حل مشکلات عموم مردم به ویژه روستاییان دارد، گفت: خوشبختانه این همکاری در استان موجب بازگرداندن حقوق مردم و تسهیل توسعه روستایی در استان شده است.
هادی حقشناس، افزود: اقدامات انجامشده پس از سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان ، گامی مؤثر در جهت احقاق حقوق مردم و تسریع در رسیدگی به پروندههای ملکی بوده است.
وی با اشاره به آزادسازی برخی زمینهای روستایی که به اشتباه برای آنان سند صادر شده بود، گفت: دستگاه قضا با ورود به این موضوع و همکاری سایر دستگاهها، زمینه بازگرداندن حقوق مردم را فراهم کرد که این اقدام تأثیر مستقیم و ملموسی بر زندگی روستاییان داشته است.
استاندار گیلان از دادستان کشور و تمامی کسانی که در این فرآیند نقشآفرین بودهاند، قدردانی کرد.
هادی حقشناس با اشاره به نگاه دولت چهاردهم به توانمندسازی روستاها گفت: نگاهها باید به سمت «تولید در روستا» باشد، زیرا استمرار حیات اقتصادی و اجتماعی روستا در گروی تولید است، دولت بر این باور است که هر روستایی باید بتواند در زمین خود برای نسلهای بعدی سرمایهگذاری کند.
رونق گردشگری در گیلان زیبا
وی با اشاره به رونق گردشگری و افزایش چشمگیر پروازهای خارجی در استان گفت: خوشبختانه با روند رو به رشد گردشگری در گیلان، میانگین اشغال هتلهای استان ۲۵ درصد بالاتر از سال گذشته بوده است.
تحقق عدالت با دادستان مقتدر
رئیس کل دادگستری گیلان هم با تأکید بر نقش کلیدی دادستان در ارتقاء عملکرد دادگستری، گفت: دادستان قوی میتواند دادگستری را در خدمت مردم قرار دهد.
محمد الهیان با بیان اینکه دادستانی از جایگاه بسیار مهمی در قوه قضائیه برخوردار است، افزود: دادستان مقتدر میتواند عدالت را در جامعه نهادینه کرده و به دادگستری اقتدار و کارآمدی ببخشد.
جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی جزو اولویتهای دستگاه قضا
وی با اشاره به اولویتهای قضایی در استان گفت: جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی از مهمترین اولویتهای کاری ما در حوزه قضایی است و در کنار آن، مهربانی با مردم نیز همواره مورد تأکید ریاست محترم قوه قضائیه است.
تنظیم سیاستهای کلی دادگستری بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب
وی با بیان اینکه امنیت اجتماعی یکی از دغدغههای رهبر معظم انقلاب است، گفت: قوه قضائیه نیز در اجرای این مأموریت مهم، با جدیت عمل میکند.
مجیدالهیان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، بر نقش دادستانها در هدایت و نظارت بر فرآیندهای اقتصادی کشور تأکید کرد و افزود: طبق دستور صریح رهبر انقلاب، دادستانها باید زمینه هدایت اقتصادی را فراهم کنند و سیاستهای کلی دادگستری در این راستا تنظیم شده است.
احیاء طرحهای بر زمین مانده گیلان
رییس مجمع نمایندگان گیلان هم در این مراسم با قدردانی از تلاشهای دادستان پیشین و اعضای شورای تأمین استان، گفت: این همکاریها موجب تحقق قانون و تسهیل در خدمترسانی به مردم شده است.
سلمان زارع، رییس مجمع نمایندگان افزود: با همکاری شورای تأمین و قوه قضائیه، پروژههایی مانند صدور پروانه مسکن روستایی که سالها متوقف شده بود، احیا شد و خدمات ملموسی به مردم ارائه شد.
نماینده مردم شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدامات نشاندهنده پیگیری جدی کمیسیون قضایی مجلس برای حل مشکلات مردم است.
وی به حوزه کشاورزی و تجارت استان هم اشاره کرد و گفت: کشاورزان و برنجکاران با رعایت قوانین و دریافت مجوزها توانستهاند فعالیتهای خود را بهبود دهند و در حوزه چای نیز پس از مشکلات دهه ۷۰، بار دیگر تولید و بهرهوری در بخش خصوصی احیا شده است.
در این مراسم با قدردانی از تلاشهای سیدمهدی فلاح میری، سید کمالالدین موسوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب جدید مرکز گیلان، معرفی شد.
در این مراسم همچنین سید مهدی فلاح میری به عنوان معاون قضایی دادگستری گیلان منصوب شد.
سید مهدی فلاح میری از سال ۱۳۹۸ دادستانی عمومی و انقلاب مرکز گیلان را بر عهده داشت.
سید کمالالدین موسوی هم، پیشتر ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گیلان را برعهده داشت.
حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها از اولویتهای دادستانی
سیدمهدی فلاح میری هم در این مراسم با اشاره به تلاشهای دستگاه قضایی استان در دوران مسئولیت خود، گفت: جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و حمایت از تولید و اشتغال همواره جزو اولویتهای اصلی دادستانی بوده و با ورود به موقع و رعایت دقیق قانون، حقوق کارگران و تولیدکنندگان صیانت شده است.
وی شیرینترین بخش دوران مسئولیت خود را اجرای فرمان عفو رهبری دانست و گفت: به محض ابلاغ دستور مقام معظم رهبری با پیگیری رئیس کل دادگستری، تمامی دادستانهای استان در روز تعطیل در زندانها حاضر شدند و ظرف ۲۴ ساعت موضوع عفو به سرانجام رسید که موجب خوشحالی خانوادههای بسیاری شد.
دادستان عمومی و انقلاب سابق گیلان که اکنون معاون قضایی دادگستری استان است، از نقش رسانهها و فعالان فضای مجازی در رصد و اطلاعرسانی رویدادها قدردانی کرد و افزود: همواره رسانهها را بهعنوان مدعیالعموم اجتماعی پذیرفته و از تلاش آنها برای انتقال مشکلات مردم به مسئولان تشکر کردهام.