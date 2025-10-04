فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از دستگیری سه نفر از حفاران متخلف و غیرمجاز در شهرستان ملکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی سرهنگ غلامرضا زینالی با اشاره به اینکه این دستگیری در پی تعقیب و گریز با خودروی حفاران صورت گرفت افزود: به دنبال تعقیب نامحسوس یک خودروی مشکوک و اجرای عملیات غافلگیرانه در ارتفاعات اطراف شهر ملکان، ماموران انتظامی شهرستان موفق به کشف یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز از متهمان شدند.

وی با اشاره به اقدام هوشمندانه و همکاری عوامل انتظامی شهرستان ملکان با یگان حفاظت میراث فرهنگی اظهار کرد: در پی مشاهده تردد مشکوک یک دستگاه خودروی سواری پراید، موضوع تحت تعقیب نامحسوس پلیس قرار گرفت و پس از طی مسافتی، خودرو در ارتفاعات نزدیک شهر متوقف شد.

سرهنگ زینالی ادامه داد: ماموران حین مشاهده سه نفر که در دامنه کوه‌های اطراف شهرستان ملکان در حال حفاری غیرمجاز با استفاده از دستگاه فلزیاب بودند، که با هوشیاری و به کارگیری ترفند‌های پلیسی، افراد متخلف حین اقدام به حفاری دستگیر شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه فلزیاب با مارک مشخص از متهمان کشف و ضبط و به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه حفاری یا فعالیت مشکوک در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را از طریق سامانه ۰۹۶۶۲ به یگان حفاظت اطلاع دهند.