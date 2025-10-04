رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر آقای آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به او تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر آقامحمدی

عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

ِ درگذشت همسر مومنه و بزرگوارتان را به جنابعالی و بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران