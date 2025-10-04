پخش زنده
رئیس جمهور در پیامی درگذشت همسر آقای آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را به او تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر آقامحمدی
عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
ِ درگذشت همسر مومنه و بزرگوارتان را به جنابعالی و بازماندگان تسلیت عرض میکنم و ضمن ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و عموم بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسألت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران