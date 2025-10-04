پخش زنده
تیم فوتسال دختران نوجوان در دیداری تدارکاتی مقابل تیم آرمینه تهران، به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال دختران امروز در آخرین روز از اردوی خود که از نهم مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز شده بود، به مصاف تیم آرمینه تهران رفت و در نهایت شاگردان شریف با نتیجه ۵ بر صفر موفق شدند این تیم را شکست دهند.
ملیپوشان خود را برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان که ۲۷ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار میشود، آماده میکنند و اردوی متصل به اعزام خود را از ۲۱ مهر آغاز خواهند کرد.
بازیهای آسیایی جوانان در رشته فوتسال دختران با حضور تیمهای بحرین، چین تایپه، چین، ایران و هنگ کنگ از اول تا هفتم آبان در منامه بحرین برگزار میشود و شاگردان شریف در نخستین دیدار به مصاف تیم هنگ کنگ میروند.