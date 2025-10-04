پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در نیمه نخست سال، هزار و ۲۹۷ فقره انشعاب غیرمجاز آب در استان همدان شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: از این تعداد، ۸۲۶ فقره به انشعاب مجاز تبدیل شده و ۴۷۱ فقره نیز جمعآوری و برخورد قانونی انجام شده است.
او تصریح کرد: این پدیده، علاوه بر افزایش هدررفت آب و ایجاد اختلال در فشار شبکه، در مواردی موجب آلودگی آب شرب نیز میشود و از طرفی، وجود انشعابهای غیرمجاز هزینههای سنگینی به مجموعه آبفا تحمیل میکند و در نهایت کل جامعه مجبور به پرداخت این خسارتها میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در شرایطی که کشور با بحران کمآبی و کاهش منابع زیرزمینی مواجه است، برداشت غیرقانونی آب میتواند امنیت آبی مناطق مختلف را با تهدید روبهرو کند.
فرهاد بختیاریفر افزود: تبدیل انشعابات غیرمجاز به مجاز و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت دنبال میشود و انتظار میرود شهروندان با رعایت قوانین، در صیانت از منابع آبی و تضمین عدالت در بهرهبرداری از آن سهیم باشند.