این هفته چندین فیلم سینمایی در گونههای سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلمهای سینمایی «شکار»، «الف امنیت»، «کلاه سبزها»، «فرحه»، «سناتور» و «وصل نیکان»؛ از شنبه ۱۲ مهر تا پنج شنبه ۱۷ مهر ماه از شبکه افق پخش میشوند.
فیلم سینمایی «شکار» به کارگردانی «مجید جوانمرد»، شنبه ۱۲ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: احمد با یک کامیون حامل گوشت به سمت پایتخت در حرکت است. او عجله دارد تا قبل از زایمان همسرش محموله را تحویل بدهد و به زادگاهش بازگردد. در یکی از شهرهای بین راه توقف میکند و همان لحظه انفجاری در میدان شهر رخ میدهد و مجسمهای که قرار بوده روز بعد پرده برداری شود منهدم میشود. احمد به سرعت از محل میگریزد. مأموران امنیتی به او مظنون میشوند و پس از آزادی، در راه بازگشت با جوانی به نام مصطفی همراه میشود که به تازگی از زندان آزاد شده است. مأموران جاده را بستهاند. مصطفی که مشغول رانندگی است. کامیون را از میان آنها عبور میدهد که ...
پرویز پرستویی، زنده یاد خسرو شکیبایی، عنایت بخشی، علی آقاجانیان، مرحومه مهری ودادیان، منیژه سلیمی، نقی سیف جمالی و مرحوم نعمتالله گرجی در فیلم سینمایی «شکار» ایفای نقش کردهاند.
فیلم تلویزیونی «الف امنیت» به کارگردانی «مسعود تکاور»، یک شنبه ۱۳ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
این فیلم درباره فردی به نام جمشید معروف به کافر است که کارهای خلاف زیادی انجام داده به صورت زنده تصویر سرقت از یک صرافی را از طریق شبکههای اجتماعی در اینترنت پخش میکند. پلیس به دنبالشان است و انها مجبور میشوند که برای فرار وارد یک مدرسه شوند.
سرگرد برازنده هم که برای مذاکره با مدیر مدرسه به انجا رفته است در داخل مدرسه با چند دانش آموز گروگان گرفته میشود و خودش را معلم جا میزند.
او سعی میکند که با موبایل یکی از بچهها صدای محیط را برای سرتیم نیروهای یگان ویژه پخش کند. کافر برادرش را از مدرسه خارج میکند و ...
علیرضا جلالی تبار، علیرضا زمانی نسب، حمیدرضا هدایتی و علیرضا مهران در فیلم تلویزیونی «الف امنیت» ایفای نقش کردهاند.
فیلم تلویزیونی «کلاه سبزها» به کارگردانی «مسعود تکاور»، دوشنبه ۱۴ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
قصه این فیلم در زمینه مقاومت ۳۴ روزه تکاوران نیروی دریایی به فرماندهی ناخدا صمدی و پادگان دژ و مردم خرمشهر در مقابل رژیم بعثی است که ایستادگی کردند و به دفاع از خاک و ناموسشان پرداختند.
رزیتا غفاری، علیرضا جلالی تبار، مهدی امینی خواه، زهرا نادری فر، علی مسلمی و حشمت الله قاسمی در فیلم تلویزیونی «کلاه سبزها» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «فرحه» به کارگردانی «دارین سلام»، سه شنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی علی سلیمان، اشرف برهم و کرم طاهر؛ درباره فرحه دختر ۱۴ سالهای است که با دختران دیگر در یک روستای فلسطینی بازی میکند.
در حالی که دختران دیگر از ازدواج دوست خود هیجان زده هستند، فرحه رویای ادامه تحصیل و رفتن به مدرسه در شهر را مانند بهترین دوستش فریده در سر میپروراند.
فرحه از پدرش ابوفرحه میخواهد که او را برای مدرسه ثبت نام کند، اما پدرش میخواهد که او در عوض ازدواج کند.
عمویش ابو ولید به دیدار ابوفرحه میرود، او از ابوفرحه میخواهد که درخواستهای مکرر فرحه برای ادامه تحصیل را بررسی کند.
در طول شب، گروهی از شبه نظامیان محلی فلسطینی از ابوفرحه که به عنوان رئیس و شهردار روستا است، بازدید میکنند. آنها از او میخواهند که در جنگ به آرمان آنها بپیوندد.
ابوفرحه امتناع میکند و تکرار میکند که هدف اصلی او مراقبت از روستای خود است.
ابوفرحه او را به خانهشان برمیگرداند و خود را با تفنگ مسلح میکند و فرحه را در انبار قفل میکند و به او میگوید که پنهان بماند. او به او میگوید که وقتی امن باشد او را جمع میکند.
فرحه روزها بدون هیچ خبری از پدرش در انباری حبس میشود تا این که ...
فیلم سینمایی «سناتور» به کارگردانی «مهدی صباغزاده»، چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان آمده است: استوار حقگو مقدار زیادی هروئین جاسازی شده در کامیون علی حقیقت کشف میکند.
علی از وجود هروئینها اظهار بیاطلاعی میکند و با اطلاعاتی که در اختیار استوار حقگو میگذارد استوار در مییابد که شبکه ورود و توزیع هروئین را سناتوری انتصابی هدایت میکند.
او ماجرا را به اداره آگاهی اطلاع میدهد، اما آنها از پیگیری لازم طفره میروند و ...
بیژن امکانیان، فرامرز قریبیان، بهزاد رحیمخانی و عنایت بخشی در فیلم سینمایی «سناتور» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «وصل نیکان» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، پنج شنبه ۱۷ مهر ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: در زمان جنگ تحمیلی و همزمان با موشک باران شهرهای ایران، یک گروه از سپاه مسئول خنثی کردن موشکهای عمل نکرده میشوند یکی از افراد این گروه همزمان نزدیک عروسی کردن و برپا کردن جشن مراسم خود میباشد.
در این هنگام دوستان او به او اصرار میکنند که به فکر مراسم عروسی خود باشد و با گروه به خنثی سازان نیرو کم دارند امید به کمک انها میرود و در حین یکی از عملیاتها یک موشک خنثی نشده به روی او میافتد و به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل میشود و مراسم عروسی در بیمارستان انجام میشود ..
حسن عباسی، کبری فرخی و حبیب اله بهمنی در فیلم سینمایی «وصل نیکان» بازی کردهاند.