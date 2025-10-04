مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: طرح معراج باهدف پیوند میان مدرسه، مسجد و منزل در استان آغاز شده است، هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی از خدمات آموزشی وتربیتی بهره مندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر اظهار کرد: حتی در دورترین روستا‌های استان نیز نماینده آموزش‌وپرورش حضور دارد و بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش خدمات آموزشی و تربیتی قرار گرفته‌اند.

وی با قدردانی از مشارکت مردمی و افراد خیّری که بدون هیچ چشم‌داشتی در مسیر آموزش و تربیت دانش‌آموزان گام برمی‌دارند، گفت: برای رفع بخشی از مشکلات حوزه آموزش‌وپرورش، ۱۵ اولویت راهبردی در استان تدوین شده است که طی چند سال آینده پیگیری خواهد شد.

علی‌فر افزود: تحول در نظام تعلیم و تربیت تدریجی و آرام است و ما به دنبال مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری هستیم و از همه کمک‌ها در چارچوب قانون و منویات مقام معظم رهبری استقبال می‌کنیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با اشاره به رویکرد‌های پرورشی این نهاد گفت: تقویت هویت ملی، مذهبی و انقلابی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی با محوریت نماز از مهم‌ترین اولویت‌هاست. به همین منظور زنگ نمادین مهر و نماز آغازین سال تحصیلی در همه مدارس استان نواخته و برگزار شد.

وی ادامه داد: طرح معراج به‌عنوان یک ابتکار خوزستانی، پیوند مدرسه، مسجد و منزل را دنبال می‌کند که ثمرات مهمی برای تربیت دانش‌آموزان خواهد داشت. آموزش‌وپرورش باید به دغدغه نخست جامعه تبدیل شود.

به گفته علی‌فر، کاهش آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح نماد و افزایش تاب‌آوری دانش‌آموزان از دیگر اولویت‌های راهبردی آموزش‌وپرورش خوزستان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان یادآور شد: امسال دانش‌آموزان استان موفق به کسب ۱۰۰ رتبه برتر کشوری در حوزه فرهنگی و پرورشی از جمله جشنواره نوجوان سالم و فراخوان پرسش مهر ریاست‌جمهوری شدند.