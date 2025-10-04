پخش زنده
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان گفت:طرح معراج باهدف پیوند میان مدرسه، مسجد ومنزل دراستان آغاز شده، هماکنون بیش ازیک میلیون و ۱۵۰ هزاردانشآموز خوزستانی ازخدمات آموزشی وتربیتی بهره مندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر اظهار کرد: حتی در دورترین روستاهای استان نیز نماینده آموزشوپرورش حضور دارد و بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانشآموز تحت پوشش خدمات آموزشی و تربیتی قرار گرفتهاند.
وی با قدردانی از مشارکت مردمی و افراد خیّری که بدون هیچ چشمداشتی در مسیر آموزش و تربیت دانشآموزان گام برمیدارند، گفت: برای رفع بخشی از مشکلات حوزه آموزشوپرورش، ۱۵ اولویت راهبردی در استان تدوین شده است که طی چند سال آینده پیگیری خواهد شد.
علیفر افزود: تحول در نظام تعلیم و تربیت تدریجی و آرام است و ما به دنبال مشارکتجویی و مشارکتپذیری هستیم و از همه کمکها در چارچوب قانون و منویات مقام معظم رهبری استقبال میکنیم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به رویکردهای پرورشی این نهاد گفت: تقویت هویت ملی، مذهبی و انقلابی و اجرای فعالیتهای فرهنگی با محوریت نماز از مهمترین اولویتهاست. به همین منظور زنگ نمادین مهر و نماز آغازین سال تحصیلی در همه مدارس استان نواخته و برگزار شد.
وی ادامه داد: طرح معراج بهعنوان یک ابتکار خوزستانی، پیوند مدرسه، مسجد و منزل را دنبال میکند که ثمرات مهمی برای تربیت دانشآموزان خواهد داشت. آموزشوپرورش باید به دغدغه نخست جامعه تبدیل شود.
به گفته علیفر، کاهش آسیبهای اجتماعی در قالب طرح نماد و افزایش تابآوری دانشآموزان از دیگر اولویتهای راهبردی آموزشوپرورش خوزستان است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان یادآور شد: امسال دانشآموزان استان موفق به کسب ۱۰۰ رتبه برتر کشوری در حوزه فرهنگی و پرورشی از جمله جشنواره نوجوان سالم و فراخوان پرسش مهر ریاستجمهوری شدند.