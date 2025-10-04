سردار یوسف ملک زاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی از خبری مبنی بر انتقال یک محموله قاچاق از سمت استان‌های جنوبی به شیراز مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مسیر حرکت قاچاقچیان شناسایی و مأموران پلیس دو دستگاه کامیون را در یکی از جاده‌های منتهی به شیراز توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در بازرسی از این کامیون‌ها حدود ۴۰۰ بسته انواع پوشاک بدون مجوز قانونی که در خودرو‌ها جاسازی شده بود، کشف شد، گفت: در این خصوص ۵ متهم دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

سردار ملک زاده با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق بنا به اظهار نظر کارشناسان مربوطه ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تأکید کرد: مبارزه بی امان با قاچاق کالا به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فارس قرار دارد.