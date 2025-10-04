پخش زنده
امروز: -
سیزدهمین دوره آموزشی «مدیریت رسانه» و «مهارت ارزیابی محتوا» ویژه مدیران رسانههای صوت و تصویر فراگیر در ساترا برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، سیزدهمین دوره آموزشی «مدیریت رسانه» و «مهارت ارزیابی محتوا» ویژه مدیران رسانههای صوت و تصویر فراگیر از روز دوشنبه ۱۴ مهرماه به همت ساترا و با همکاری دانشگاه صداوسیما برگزار میشود.
این دوره آموزشی در راستای مأموریت ساترا بهمنظور توانمندسازی، ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر طراحی شده است.
همچنین ارتقای تواناییهای تخصصی مدیران رسانهها و رابطان محتوایی رسانههای دارای مجوز در زمینههای مدیریت راهبردی و مهارتهای نوین ارزیابی محتوا از دیگر اهداف برگزاری این دوره است.