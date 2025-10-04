به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با خروج تدریجی سامانه بارشی از آسمان گیلان، هوای استان تا اواخر هفته در بیشتر ساعات پایدار همراه با افزایش ۳ تا ۶ درجه‌ای دما پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه گاهی با افزایش ابر در آسمان، بارش پراکنده باران در برخی مناطق استان در این مدت پیش بینی شده است، افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی با احتیاط مناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بالاترین دما در شبانه روز گذشته از لوشان با ۲۳ درجه و کم‌ترین دما، از اسب وونی تالش ۶ درجه گزارش شده است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۲ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۸ درصد است.