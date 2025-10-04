پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، دولت عراق این روزها با برگزاری آیینهای رسمی و مردمی در شهرهای مختلف، هشتاد و سومین سالروز استقلال خود از انگلیس را گرامی میدارد؛ رویدادی تاریخی که در سوم اکتبر ۱۹۳۲ این کشور را به نخستین عضو عربی جامعه ملل بدل و حاکمیت ملی کشور را تثبیت کرد، این رویداد همچنان در حافظه ملی عراقیها جایگاهی ویژه دارد.