دست‌ اندرکاران تولید برنامه تلویزیونی «قند پهلو» فردا، یکشنبه با حضور در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) اداره‌ کل روابط‌ عمومی رسانه ملی با مخاطبان خود گفت‌و‌گو کرده و به سؤالات آنها پاسخ می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دست‌اندرکاران برنامه «قندپهلو»، یکشنبه، ۱۳ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در واحد ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) اداره‌کل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما، حضور می‌یابند و بی‌واسطه با مخاطبان خود گفت‌و‌گو می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای گفت‌وگوی مستقیم با دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی، در ساعت یادشده با ۱۶۲ تماس بگیرند.

برنامه تلویزیونی «قندپهلو» به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی با سابقه‌ای بیش از یک دهه در عرصه طنز ادبی، در فصل یازدهم خود با تغییرات ساختاری و محتوایی، توانسته است جایگاه خوبی در میان مخاطبان پیدا کند.

این فصل از برنامه در قالب ۲۶ ویدئوکست ۵۰ دقیقه‌ای توسط گروه تولیدات غیرنمایشی سیمرغ تهیه شده و از شبکه نسیم پخش می‌شود.

قاسم رفیعا به‌عنوان دبیر تحریریه و شهرام شکیبا و ناصر فیض به‌عنوان دو داور اصلی، حضور محوری در این برنامه دارند.

این برنامه شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۱۹ با حضور شرکت‌کنندگان متنوعی از اقوام و استان‌های مختلف کشور به روی آنتن می‌رود.