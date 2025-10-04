۱۷۰ نفر از استعداد‌های برتر کشتی استان همدان برای حضور قهرمانان در مسابقات کشوری، به میزبانی شهرستان ملایر باهم رقابت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات کشتی استعداد‌های برتر نونهالان استان همدان با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به میزبانی سالن تختی شهرستان ملایر برگزار شد و در پایان تیم همدان عنوان قهرمانی را کسب کرد، ملایر دوم شد و تیم نهاوند بر سکوی سوم ایستاد.

در بخش انفرادی این پیکار‌ها و در وزن ۳۵ کیلوگرم: محمد جلالوند از نهاوند، وزن ۳۸ کیلوگرم: محمدرضا حسنی از همدان، وزن ۴۱ کیلوگرم: مهیار عابدی از همدان، وزن ۴۴ کیلوگرم: میرعلی فرامرزی از اسدآباد، وزن ۴۸ کیلوگرم: امیرحسن لشینی از ملایر، وزن ۵۲ کیلوگرم: ماهان معتمدی فر از نهاوند و وزن ۵۷ کیلوگرم: محمدعلی محمدی از ملایر قهرمان شدند.

همچنین در وزن ۶۲ کیلوگرم: امیرضا اسماعیل بیگی از تویسرکان، وزن ۶۸ کیلوگرم: امیرعباس زینعلی از ملایر، وزن ۷۵ کیلوگرم: ایلیا احمدوند از نهاوند، وزن ۸۵ کیلوگرم: محمدصالح کریمی از همدان و در وزن ۱۰۰ کیلوگرم: امیرمحمد زند از همدان عنوان‌های برتر را به دست آوردند.

نفرات برتر این دوره از مسابقات اواخر مهرماه امسال به مسابقات کشتی آزاد استعداد‌های برتر نونهالان کشور به میزبانی مشهد مقدس، اعزام خواهند شد.