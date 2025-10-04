در پرسمان مطرح شد؛
از توجه به کریدورها تا تعریف ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر باند دوم
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی: با تعریف ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر باند دوم، اهدافی، چون اتصال معبرهای مرزی به شبکه بزرگراهی و افزایش ایمنی در محورها دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر کل راه و شهرسازی استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: استان به دلیل داشتن مرز مشترک با افغانستان، دارای ظرفیت بالایی در ترانزیت و صادرات است و تکمیل زیرساختها در محورهای استان از اولویتهای اصلی توسعه حمل و نقل است.
مودی افزود: با عبور دو کریدور اصلی و وجود اتصالات مرزی متعدد در استان، تکمیل کریدورها اصلیترین اولویت اعلام شده است و سه هدف محوریِ تکمیل کریدورها و بزرگراههای اصلی که از استان عبور میکنند و اتصال معبرهای مرزی به شبکه بزرگراهی کشور و اتصال تمامی مراکز شهرستانها به شبکه بزرگراهی در این مورد دنبال میشود.
وی گفت: بر این اساس، ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر باند دوم در سطح استان تعریف شده که عمده آنها دارای ردیف ملی مستقل در قانون بودجه هستند و از این میزان، حدود هزار کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و حدود ۴۵۰ کیلومتر نیز در دست اجرا است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: با تکمیل این ۴۵۰ کیلومتر، کریدورهای اصلی شمال به جنوب استان تقریباً کامل شده و معبرهای مرزی به شبکه بزرگراهی متصل میشوند که نیازهای ضروری استان را برآورده میکند و مابقی پروژهها پس از اتمام این فاز آغاز خواهند شد.
مودی گفت: در زمینه اولویتگذاری در محورهای کلیدی، محور بیرجند-زاهدان اولویت اصلی تکمیل را به خود اختصاص داده است و تکمیل محور دیهوک-راهور در همین دولت و محور سربیشه-درح نیز در برنامه تکمیلی قرار دارد.
وی افزود:همچنین، با توجه به اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ میدهد، تکمیل این گلوگاهها با هدف افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در دستور کار است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه اتصال معبر ماهیرود به شبکه راهی اصلی کشور افغانستان یکی از محورهای مهمی است که در سطح ملی پیگیری میشود گفت: محور ماهیرود حدود دوسوم جمعیت و بازار هدف افغانستان در محدوده فراه را پوشش میدهد و میتواند مسیر ترانزیت را به شکل قابل توجهی کوتاهتر کند.
مودی با بیان اینکه این محور در سالهای گذشته رها شده بود، اما با پیگیری استاندار، آسفالت آن دوباره آغاز شد افزود: از مجموع ده و نیم میلیون یوروی تخصیصی اولیه، یک و نیم میلیون یورو محقق شده است و از ۵۳ کیلومتر باقیمانده، ۳۰ کیلومتر آسفالت شده و ۲۳ کیلومتر دیگر نیز عملیات زیرسازی را پشت سر گذاشته است.
وی با بیان اینکه در محور سربیشه به درح، طرح تکمیل باند دوم در حال اجرا است گفت: از ۱۲۰ کیلومتر، ۳۸ کیلومتر تکمیل و بهرهبرداری شده است و اتصال کامل به شهر درح اولویت اصلی بوده و برنامه تکمیل آن تا سال آینده در دستور کار قرار دارد.
مودی افزود: سایر محورهای محلی و ترانزیتی مانند یزدان، اتصال به دوقارون، محور بیرجند-اسدیه، بهرهبرداری قطعهای از مرز به سمت بندان و نهبندان از سمت نهبندان و زابل نیز از دیگر اقدامات در دست اجرا هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته، با تلاشهای صورت گرفته، اعتبارات با افزایش قابل توجهی مواجه شد، به طوری که پایه اعتبارات ۲.۰۱ برابر افزایش یافت و این پیگیریها برای جذب اعتبارات امسال نیز ادامه دارد.
مودی افزود: تمامی اعتبارات مورد نیاز پروژهها برای شش ماهه ابتدایی امسال به صورت صد در صد تخصیص یافته است و در شش ماه اول، همزمان با اجرای اعتبارات سال ۱۴۰۳، تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۴ نیز انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در ادامه گفت: در حال حاضر، ۲۰ کارگاه عمرانی در سطح استان فعال هستند و برنامه امسال این است که حدود ۱۳۰ کیلومتر باند دوم به بهرهبرداری برسد که در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مودی افزود: عمده عوامل بروز تصادفات در راههای استان شامل عوامل انسانی (مانند خواب آلودگی) و وضعیت راهها تشخیص داده شده است.
وی گفت: برای محور بیرجند-دیهوک - طبس، برنامهریزی شده است که امسال یک سوم باقیمانده این محور تکمیل شود.