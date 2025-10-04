چهار طرح عمرانی و تولیدی با مشارکت بنیاد برکت در دهستان ایسین بندرعباس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان گفت: این طرح‌ها شامل مجتمع خدماتی بین‌راهی ایسین، کارخانه تولید نبات، کارگاه خیاطی و مجتمع گردشگری است که با مشارکت بنیاد برکت راه‌اندازی شده است.

سجاد امیریان افزود: برای اجرای این طرح‌ها ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت در استان گفت: این بنیاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ع) امسال ۸۰۰ طرح اشتغال‌زایی را با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در مناطق کم‌برخوردار هرمزگان اجرا شده است.

معاون بنیاد برکت افزود: تا پایان امسال بیش از ۲ هزار طرح اشتغال‌زایی در قالب مشاغل خرد، خانگی، کارگاهی و بنگاه‌محور با اعتباری معادل ۴۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی می‌شود.

وی همچنین از سرمایه‌گذاری ویژه بنیاد برکت برای تکمیل زنجیره آبزی‌پروری در هرمزگان خبر داد و گفت: تمرکز بر دو زنجیره اصلی یعنی کشاورزی سبز و اقتصاد دریا و آبزی‌پروری از مهم‌ترین اهداف این بنیاد در استان است.