آغاز اجرای طرح نظارت و بازرسی هوشمند توزیع مرغ در استان قزوین
اولین روز اجرای سامانه یکپارچه توزیع هوشمند و الکترونیک ره آوا با محوریت نظارت بر توزیع کالاهای اساسی بهویژه گوشت مرغ در استان قزوین آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، دراین طرح، چرخه کامل نظارت بر زنجیره تأمین مرغ از مرحله انتقال مرغ زنده از مرغداریها به کشتارگاه، فرایند کشتار، پلمب در محل کشتارگاه، حمل و فک پلمب در محل عرضه و نهایتاً تحویل مرغ بستهبندیشده به واحدهای فروش تا رسیدن به مصرفکننده، تحت کنترل بازرسان قرار دارد.
اکیپهای بازرسی جهاد کشاورزی استان با همکاری نظام مهندسی کشاورزی، بانک کشاورزی و سایر دستگاهها وظیفه نظارت دقیق بر تمامی مراحل از تولید تا عرضه مرغ را بر عهده دارند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با هرگونه عرضه خارج از شبکه مرغ، چه بهصورت زنده و چه کشتار شده، بهطور قاطع برخورد خواهد شد.
با بهرهگیری از سامانه هوشمند ره آوا، تمامی مراحل ثبت سفارش، خوداظهاری تولیدکنندگان و خرید مرغ در زنجیره تأمین استان بهصورت برخط پایش میشودتا محصول نهایی به دست مصرفکننده واقعی برسد.
وی همچنین از توسعه این سامانه برای رصد و کنترل توزیع روغن، برنج، تخممرغ، شکر و دیگر اقلام ضروری خبر داد.