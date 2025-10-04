۴۷۴ ناشر ۶۵ هزار میلیارد تومان سود در شش ماهه نخست سال جاری را به حساب ۲۹ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۴۵۳ سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام واریز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال، ۳۵۷ شرکت سود جاری ۲۳ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۲۸۶ سهامدار که شامل ۵۸ هزار و ۲۴۱ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان می‌شود را به حساب بانکی آنها از طریق سامانه «سجام» واریز کردند.

همچنین: در این بازه زمانی، ۱۱۷ ناشر سود سنواتی ۶ میلیون و ۱۰۵ هزار سهامدار که شامل ۶ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.