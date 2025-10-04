به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی گفت: یگان حفاظت محیط زیست استان با دریافت اطلاعاتی از مردم طبیعت دوست مبنی بر استفاده متخلفین از سگ های آموزش دیده برای شکار شبانه حیات وحش شبگرد در مناطق آزاد استان ، گشت های نامحسوس و شبانه خود را افزایش دادند .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود : در راستای همین نظارت های شبانه ، دیشب ساعت ۲ بامداد محیط بانان موفق می شوند ۲ نفر متخلف را در حالی در منطقه آزاد استان دستگیر و اعمال قانون نمایند که با استفاده از ۵ قلاده سگ آموزش دیده برای شکار حیات وحش شبگرد در بخشی از مناطق آزاد شهرستان بویراحمد اقدام کرده بودند .

دیانتی نسب با بیان اینکه استفاده از سگ‌های آموزش دیده برای شکار، دومین بار است که در استان گزارش می‌شود افزود: استفاده از سگ های آموزش دیده در شکار حیات وحش شبگرد ، دومین بار است که به یگان حفاظت محیط زیست گزارش می شود و هر دو بار با تلاش محیطبانان ، متخلفین دستگیر و اعمال قانون می شوند .

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت : متخلفین دستگیر شده با تشکیل پرونده به همراه آلات مکشوفه شکاری به مراجع انتظامی تحویل داده شدند.

دیانتی نسب از مردم کهگیلویه و بویراحمد درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حیات وحش اعم از شکار و زنده گیری به سامانه ۱۵۴۰ تخلفات زیست محیطی اطلاع رسانی کنند.