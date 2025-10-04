مدیرکل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد گفت: نشست کمیسیون تخصصی استاندارد، امنیت، غذایی و تغذیه پایدار با حضور اعضای کمیسیون در محل اداره کل استاندارد استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرشته ضرغام‌پور بویراحمدی در این نشست اظهار داشت: در این جلسه، سیاست‌های کلان کمیسیون شامل پایش آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی، بررسی طرح توزیع شیر مدارس، ترویج فرهنگ استفاده از آرد کامل، صدور مجوز تولید فرآورده‌های غذایی و ارتقای شاخص‌های کیفیت و سلامت غذا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اهمیت سلامت عمومی و تغذیه پایدار، مقرر شد جلسات کمیسیون به صورت منظم برگزار شده و برنامه‌های عملیاتی در راستای سیاست‌های مصوب، تدوین و اجرایی شود.

مدیرکل استاندارد استان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تحقق اهداف کمیسیون تأکید کرد و گفت: اجرای مصوبات این جلسات می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات غذایی و افزایش سطح سلامت جامعه ایفا کند.