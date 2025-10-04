پخش زنده
استاندار کرمان گفت در کنار تخصص و تسلط دامپزشکان، میتوان با تسهیل روند صدور مجوزها، سرمایه گذاری در این بخش را توسعه داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان استاندار پیش از ظهر امروز در همایش دامپزشکی، ضمن قدردانی از تلاشهای متولیان سلامت دام و طیور، گفت: تلاش متخصصین این حوزه، میتواند به سرمایه گذاریهای جدید در بحث تامین و تولید دام سالم، و تکمیل زنجیره تولید ختم شود.
وی تاکید کرد، با تسهیل در روند صدور مجوزها، میتوان در سرمایه گذاری، حوزه دام کمک کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم در این همایش گفت: کرمان در زمره هشت استان پیشتاز در تولید مرغ گوشتی و مرغ مادر محسوب میشود.
آقای باقری از مبارزه شیمیایی و بیولوژیک با آفت کرم برگ خوار ذرت خبر داد و گفت: مبارزه با این آفت به کمک بسیج و سپاه، به حدی موفقیت آمیز بود که صددرصد محصول کشت شده، برداشت شده است، و همچنان مبارزه در شرایط رشد جمعیت کرم، ادامه دارد.
رئیس سازمان همچنین با تاکید بر تسریع در صدور مجوزها، گفت: متاسفانه برخی قوانین دست و پا گیر مانع افزایش و رشد زیرساختها شده و اما تلاش ما و کارشناسان، همواره باید پیدا کردن راه حلی به کمک مسئولین ارشد اجرایی و قضایی باشد.
وی توسعه واحدهای موجود و همچنین رفع موانع اجرای طرحها را از وظایف مسئولین حوزه کشاورزی و دامپروری برشمرد
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از تلاشهای دست اندرکاران، تکمیل زنجیره تولید، به کمک سرمایه گذاری در این بخش را، در سلامت جامعه موثر دانست و از تلاشهای متولیان دامپزشکی استان، و حوزه خدمتش، قدردانی کرد.
در پایان این همایش از برخی فعالان و کارکنان موفق حوزه دامپزشکی استان، تحلیل شد