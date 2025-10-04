پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی پرتاب ماهواره در ایستگاه ماهوارهای چابهار در نخستین فرصت خبر داد و گفت: امیدواریم که ایستگاههای ماهوارهای چناران و سلماس نیز تا پایان سال بهطور رسمی به بهره برداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی روز شنبه در مراسم روز جهانی فضایی درباره بهرهبرداری از ایستگاههای سلماس و چناران تصریح کرد: تا پایان سال، خبر بهرهبرداری رسمی این ایستگاهها را به مردم خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه پرتاب چابهار نیز ۹۳ درصد پیشرفت داشته و فاز نخست آن به بهرهبرداری خواهد رسید.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه زیرساختهای توسعه ماهوارهها در حال شکلگیری است، خاطرنشانکرد: این همافزایی و تعامل بسیار ارزشمند است. یکی از مسائلی که باید بیشتر تمرین کنیم، کار تیمی است. در صنعت فضایی این اتفاق افتاده، اما باید بیشتر تقویت شود. گزارشهایی که دریافت میکنیم، نویدبخش آیندهای روشن برای کشور عزیزمان است.
وی با اشاره به اسامی متفاوتی که بر روی ماهوارههای مختلف از جمله هدهد، ناهید، پارس، مهدا و ... گذاشته میشود، افزود: این نامگذاریها باید به گونهای باشد که بتواند یک سلسله اتفاقات را رصد کند. در عین حال حجم فعالیتها در دانشگاهها و پژوهشگاهها بسیار بالاست و هر کدام ایده و فلسفهای پشت این نامها دارند که البته قابل تحول نیز هستند.
هاشمی با بیان اینکه تلاش ارزشمندی در پژوهشگاه فضایی شکل گرفته و طبق آخرین گزارشها، همه زیرسیستمها گامبهگام با موفقیت آزمون شدهاند، تصریح کرد: برای نخستین بار در باند KU، رله پیام و تماس برقرار شده است. ارسال پیامک از یکی از ایستگاهها انجام شد و در ایستگاه قشم دریافت شد. این نشاندهنده ظرفیت بالای ما در مخابرات فضایی است که امیدواریم با نگاه کاربردی دنبال شود.
وی افزود: در دولت چهاردهم، رویکرد متفاوتی را دنبال میکنیم و «پرتابها باید در خدمت ارائه خدمات باشند». اگر رضایت مردم و خدمت باکیفیت را در دستور کار قرار دهیم، هم خداوند برکت خواهد داد و هم رضایت مردم حاصل خواهد شد.
این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه با بیان اینکه اگر به ۱۰ هزار سال پیش برگردیم، جایی که انسان به روایتهای مختلف معرفی شده، میبینیم که انسان کمکم با ظرفیتهای خود آشنا شد، خودش را شناخت و نیازهایش را با محوریت آب به اشتراک گذاشت، افزود: انسانها با محوریت آب یکجانشینی را تجربه کردند. سپس خاک محور شد و به انقلابهای صنعتی اول تا پنجم رسیدیم. وجه اشتراک انقلاب صنعتی پنجم که از آن با عنوان "انقلاب آتش" یاد میشود، تمرکز بر انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی با اشاره به اینکه با وجود پیشرفتهای انقلابهای صنعتی، توسعه به محیط زیست آسیب زد و کیفیت زندگی کاهش یافت، خاطرنشان کرد: باید مسیری را انتخاب کنیم که کیفیت زندگی را ارتقاء دهد. در این مسیر، به دهکده جهانی تبدیل شدیم؛ زیرساختهای ارتباطی، فناوری و تکنولوژیهایی که داریم، ما را به این سمت بردهاند. اما باید تأمل کنیم که منظور از "جهان" چیست؟ احتمالاً کره خاکی مدنظر بوده، در حالی که ما در منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و نقطهای در بینهایت هستیم. این تعبیر نیازمند تأمل بیشتر است.
هاشمی با تاکید بر اینکه صنعت فضایی جایگاه بیبدیلی دارد و انسان به واسطه سرشت و فطرتش همواره در پی کشف است، اظهار داشت: تلاش میکنیم تا ماهوارههای ما در مدار ۵۰۰ کیلومتر قرار گیرد و مطابق برنامه هفتم به مدار ۳۶ هزار کیلومتر برسیم و ماهوارههای زمینآهنگ را توسعه دهیم. مشارکت در ماموریتهای ماه نیز بسیار ارزشمند است، اما نباید فراموش کنیم که اینها فقط بخش کوچکی از جهان هستیاند.
وی با بیان اینکه باید بدانیم در کجای هستی قرار داریم، ادامه داد: در حوزه نجوم نیز دستاوردهای مهمی داشتهایم. اما باید بدانیم هدف غایی چیست و در چه مسیری قرار داریم. در صنعت فضایی، اتفاقات بسیار ارزشمندی رقم خورده است. اشاره شد به سامانه «سامان یک» که با استفاده از پرتابگر داخلی، تلاش برای رسیدن به مدار ۳۶ هزار کیلومتر و ماهواره مخابراتی صورت گرفته است. این حرکت جسورانه بسیار ارزشمند است. تستهای زیرمداری انجام شده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.