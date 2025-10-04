امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

موافقت مشروط حماس با آتش بس

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲- ۱۵:۵۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
بدون تعارف از شهرک موشکی سپاه، روایتی برای نخستین بار از ماجرای دلاوری‌هایی که نشنیده‌اید
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
شرکتی با یک هواپیما و چشم انتظار تدبیر
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
جریانی برای عادی‌سازی ناهنجاری‌ها
۱۴۰۴-۰۷-۱۰
ثبات در بازار لاستیک
ثبات در بازار لاستیک
۱۴۰۴-۰۷-۱۱
خبرهای مرتبط

حماس به طرح آتش‌ بس غزه پاسخ داد

استقبال از پاسخ حماس به طرح آتش بس در غزه

هیئت اسرائیلی برای مذاکرات آتش‌بس به مصر می‌رود

برچسب ها: حماس ، غزه ، آتش بس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 