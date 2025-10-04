نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت گفت: اولیا و معلمان، دانش آموزان را به رشته‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی ترغیب کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی فرامرز شهسواری در جلسه شورای آموزش و پرورش هشترود افزود: هدایت دانش آموزان به رشته‌های فنی لازمه کارآفرینی و علاج بیکاری است و لازم است آموزش و پرورش برنامه‌ریزی‌های بیشتر و دقیق تری برای هدایت دانش آموزان به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش داشته باشد و دانشکده فنی و حرفه‌ای با توجه به ظرفیت مناطق مختلف از ادامه تحصیل دانش آموزان برای گذراندن دوران دانشجویی کاردانی در این دانشگاه حمایت کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایجاد رشته‌های کشاورزی کاردانی و کارشناسی را با توجه به ظرفیتهای منطقه هشترود و چاراویماق در این شهرستان‌ها ضروری دانست و افزود: باید دانش آموزان بیشتری به سمت رشته‌های فنی وحرفه‌ای و کاردانش هدایت شوند.

فرماندار هشترود هم از تکمیل پنج مدرسه نیمه تمام با اعتباری افزون بر ۱۵۰ میلیارد ریال در سطح شهر و روستا‌های این شهرستان خبر داد و گفت: سعی داریم تا پایان سال جاری این مدارس به اتمام برسد و دانش آموزان با خاطری آسوده به تحصیل علم بپردازند.

ابراهیم حسنی ادامه داد: مقرر شده سه باب مدرسه در روستا‌های بخش مرکزی هشترود ساخته شود و مدارس کلنگی از چرخه آموزشی حذف شوند.

وی با اعلام اینکه منطقه هشترود بیشترین آمار مدارس سنگی را در استان آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده است اظهار کرد: ۱۹ مدرسه سنگی در شهرستان هشترود وجود دارد که با ۶۰ کلاس درس بیش از ۲۵۰۰ محصل هشترودی را در خود جای داده است.

حسنی یادآور شد: بیشتر مدارس هشترود نیاز به بازسازی و بهسازی دارد و این موضوع مستلزم تامین و تخصیص اعتبار از طرف مسئولان رده بالای شهرستان، استان و کشور است.