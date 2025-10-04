به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار سهام صالحی ظهر شنبه در آیین گرامیداشت هفته نیروی انتظامی که در مدرسه شاهد یاسوج برگزار شد، گفت: امسال تاکنون ۱۲۲ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه با وجود کاهش ۱۵ درصدی تلفات نسبت به سال گذشته، حتی از دست رفتن یک نفر نیز زیاد است‌ افزود: بخش عمده‌ای از تصادفات به دلیل بی‌توجهی به قوانین رانندگی رخ می‌دهد و بیش از ۶۰ درصد آن ناشی از خطای انسانی است.

وی تأکید کرد: بستن کمربند ایمنی تنها چند ثانیه زمان می‌برد اما می‌تواند از ۴۰ تا ۵۰ درصد مرگ‌های ناشی از تصادفات جلوگیری کند. از شما دانش‌آموزان می‌خواهم که سفیران پلیس باشید و هنگام سوار شدن به خودرو، به والدین و همراهان خود رعایت مقررات را یادآوری کنید.