با حضور استعدادهای برتر کاراته از دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اردوی سه‌روزه تمرینی در دهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس هیأت کاراته کهگیلویه در گفت و گو با خبرنگار مهر در در حاشیه برگزاری این اردو گفت: این اردوی تمرینی از چهارشنبه ۹ مهر ماه آغاز شده بود و عصر امروز پایان یافت.

قدرت‌الله عادلپور ادامه داد: کاراته‌کاها در این دوره تمرینی از تجربیات همدیگر و تجارب مربیان نهایت استفاده را داشتند.

وی بیان کرد: مربیان منتخب دو استان با طراحی تمرینات نوین به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ورزشکاران پرداختند و در روز آخر جلسه تمرینی به صورت رسمی کاراته کاها باهم رقابت کردند.

رئیس هیأت کاراته کهگیلویه برگزاری اردوی مشترک را فرصتی برای استعدادهای برتر کاراته دانست و افزود: این برنامه به جهت تقویت و بالا بردن نقاط قوت وایجاد انگیزه کاراته کاها برای شرکت در مسابقات قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر کشور تدارک دیده شد.

عادلیپور تاکید کرد: مسابقات قهرمانی المپیاد استعدادهای برتر کاراته کشور در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهرماه در استان سیستان وبلوچستان برگزار خواهد شد.

عادلپور با اشاره به اینکه این مسابقات در رده نوجوانان در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود؛ تصریح کرد: پنج کاراته‌کا در بخش آقایان و چهار کاراته‌کا در بخش بانوان و در مجموع سه مربی از استان کهگیلویه وبویراحمد به این رویداد مهم اعزام می‌شوند.