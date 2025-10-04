فرماندار شهرستان رزن گفت: در ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان رزن هفت تفاهم نامه همکاری برای سرمایه‌گذاری در شهرستان رزن به امضا رسید.

امضای هفت تفاهمنامه صنعتی، کشاورزی و گردشگری در شهرستان رزن

امضای هفت تفاهمنامه صنعتی، کشاورزی و گردشگری در شهرستان رزن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد جهانیان افزود: این تفاهم نامه‌ها در بخش‌های صنعت معدن و تجارت، کشاورزی و گردشگری است.

او تصریح کرد: از ابتدای سال بیش از دو هزار ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف توسط بخش خصوص در شهرستان رزن انجام شده است.

فرماندار شهرستان رزن گفت: این میزان سرمایه‌گذاری برای ۸۵۰ نفر به شکل مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد.