پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان رزن گفت: در ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان رزن هفت تفاهم نامه همکاری برای سرمایهگذاری در شهرستان رزن به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد جهانیان افزود: این تفاهم نامهها در بخشهای صنعت معدن و تجارت، کشاورزی و گردشگری است.
او تصریح کرد: از ابتدای سال بیش از دو هزار ۷۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزههای مختلف توسط بخش خصوص در شهرستان رزن انجام شده است.
فرماندار شهرستان رزن گفت: این میزان سرمایهگذاری برای ۸۵۰ نفر به شکل مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد.