به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک امروز با میزبانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این نشست با دستور جلسه انتخاب شعار کاروان ایران در بازی‌های همبستگی اسلامی ریاض آغاز شد و در نهایت به اتفاق آراء همانند بازی‌های بحرین، «امید ایران» بعنوان شعار کاروان سفیران اقتدار مصوب شد.

در ادامه حجت الاسلام سرلک، رئیس کمیسیون درباره سیاست‌های تیم رسانه‌ای اعزامی به بازی‌ها نکات کوتاهی مطرح کرد و برخی اعضا نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.

رئیس کمیته ملی المپیک هم گزارشی از مصوبات و اقدامات این کمیته در خصوص بازی‌های ریاض و رویکرد‌های رسانه‌ای و فرهنگی ارائه کرد.

بخش اصلی این نشست به ارائه گزارش راهبردی روابط ایران و عربستان اختصاص یافت. در این گزارش، نکات راهبردی درباره حکمرانی فعلی عربستان، سیاست‌های فرهنگی در ورزش و کاروان اعزامی به ریاض و همچنین بررسی الگوی روابط ایران و عربستان از مهمترین مسائل بود.

در پایان نشست، بحث سیاست‌ها و رویکرد‌های رسانه‌ای کمیته در خصوص اعزام به رویداد‌ها مطرح شد و توجه به اهمیت رسانه‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک با حضور محمود خسروی وفا ئییس کمیته ملی المپیک، حجت الاسلام علی سرلک (رئیس کمیسیون)، مریم جلالی، غلامحسین شعبانی، علیرضا معاف، مسعود معینی‌پور، وحید یامین‌پور، محمدکاظم حججی، محمدمهدی واقفی و سیدرضا طاهری اعضای کمیسیون برگزار شد.