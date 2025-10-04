پخش زنده
امروز: -
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان کهگیلویه و بویراحمد از عملیات موفقیت آمیز نجات چهار گردشگر گرفتار در آبشار چشمه سنبلی واقع در تنگ حرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید عادل رهبریان گفت: در ساعت ۲۰:۳۰ دیشب مرکز کنترل و هماهنگی عملیات این جمعیت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن چهار گردشگر در منطقه مذکور دریافت کرد. در پی این گزارش، دو تیم تخصصی امداد و نجات از پایگاه کوهستان شهرستان دنا به محل حادثه اعزام و در ساعت ۲۳:۳۰ محل دقیق حضور گردشگران شناسایی کردند.
وی در ادامه افزود: با ایجاد نخستین کارگاه فنی، تیمهای عملیاتی در ساعت ۰۰:۲۰ بامداد به افراد گرفتار دسترسی پیدا کردند. که پس از ایجاد کارگاه دوم، عملیات رهاسازی آغاز شد و طی یک ساعت تلاش بیوقفه، هر چهار گردشگر با سلامت کامل به پایین آبشار منتقل شدند.
وی یاد آور شد؛ این عملیات در ساعت ۵ بامداد با موفقیت به پایان رسید.
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه امدادگران، بر اهمیت رعایت نکات ایمنی، آمادگی لازم و اطلاعرسانی دقیق در برنامههای کوهنوردی تأکید کرد.