بیانیه فعالان حوزه محتوا در فضای مجازی خطاب به شورای عالی فضای مجازی
جمعی از فعالان حوزه تولید و نشر محتوای بومی در فضای مجازی، در بیانیهای خطاب به محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار تسریع در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،
جمعی از تشکلها، انجمنها و پلتفرمهای فعال در حوزه تولید و نشر محتوای بومی در فضای مجازی، طی بیانیهای خطاب به دکتر محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، خواستار تسریع در اجرای سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» شدند. متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر آقامیری
دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی
با سلام و احترام.
تشکلهای حوزه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، به عنوان نمایندگان سکوها، ناشران و تولید کنندگان محتوای بومی، ضمن قدردانی از نقش مؤثر جنابعالی در تصویب سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»، نگرانی عمیق خود را از تأخیر در اجرای این سند اعلام میدارند. در حال حاضر، عمده ترافیک اینترنت از محتوای خارجی عمدتاً بدون نظارت تأمین میشود و تولیدکنندگان بومی از منابع عظیم حاصل از سهم محتوا محروم ماندهاند. این وضعیت، اقتصاد دیجیتال کشور را تضعیف میکند و تولید محتوا در فضای مجازی را از مزیت میاندازد.
ما بر این باوریم که اجرای شفاف این سند به دست تشکلهای تخصصی بخش خصوصی – با نظارت عالی مرکز ملی فضای مجازی و طراحی سیاستها توسط کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا – نه تنها جلوی انحرافات و تخلفات غیرقانونی حوزه ترافیک را میگیرد، بلکه منابع حاصل از سهم محتوا را در محل واقعی خود، یعنی حمایت از تولیدکنندگان و ناشران و سکوهای مجاز در حوزههای مختلف محتوایی، متمرکز کرده و به تقویت فعالان موجود در حوزه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی منجر خواهد شد. این رویکرد، جریان تولید محتوا را فعال میکند، نیاز کاربران را در حوزههای متنوع تأمین مینماید و مرجعیت سرویسهای بومی را ارتقا میبخشد و شفافیت و کارایی را تضمین میکند.
از جنابعالی درخواست داریم با پیگیری، اجرای سند در قالب شیوهنامه اجرایی آن توسط تشکلهای تخصصی بخش خصوصی، و هزینهکرد منابع در مسیر فعالان بخش خصوصی را پیگیری فرمایید تا این فرصت طلایی برای خودکفایی دیجیتال محقق شود.
با سپاس از توجه شما
امضا کنندگان:
اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی
انجمن سواد رسانهای ایران
انجمن صنفی مدیران رسانه
مجمع صوت و تصویر فراگیر ایران
انجمن ناشران دیجیتال اسلامی
مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان
انجمن ناشران کتاب دیجیتال
پیام رسان بله
پیام رسان ایتا
شبکه اجتماعی ویراستی
کافه بازار
تپسل
پلتفرم فیدیبو
پلتفرم کتابراه
آوانامه
انجمن ناشران دانشگاهی
پردازش هوشمند ترگمان
پلتفرم نوار
انجمن ناشران آموزشی
پایگاه خبری سیتنا
ماه آوا
استدیو بازی سازی نردبان اندیشع فردا (آمیرزا)
پلتفرم خوانا
جوان آنلاین
پلتفرم بوکت
پیشرو هوش مصنوعی کارن
پلتفرم فیکولند
پلتفرم دانی
نشر صوتی رمانو
ایران اسکرچ
و؛ و بیش از ۱۵۰۰ پلتفرم، ناشر و تولید کننده محتوا در فضای مجازی که عضو تشکلهای فوق هستند.