به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی تهران میزبان پالایش گاز ایلام بود که این مسابقه در پایان با تساوی یک به یک پایان یافت. ایلامی‌ها همان دقایق ابتدایی نیمه اول به گل رسیدند و دروزاه بان این تیم یک ضربه پنالتی پرسپولیس را مهار کرد، اما در نیمه دوم سمیه خرمی با اشتباه دروازه بان پالایش گاز، گل مساوی تیمش را در دقیقه ۸۵ به ثمر رساند. این مسابقه با اعتراض زیاد تیم‌ها به داور همراه بود به طوریکه مربی تیم پالایش در نیمه دوم با کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شد.