فیلمهای سینمایی «دختر برقی۲» و «شهر آرزوها» برای مخاطبان روشندل در سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان توضیحدار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، گروه سوینا در سومین همکاری با جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، در سی و هفتمین دوره این رویداد، نسخه ویژه روشندلان دو فیلم این جشنواره را مناسبسازی کرد.
فیلمهای سینمایی «دختر برقی۲» بهکارگردانی حسین قناعت و «شهر آرزوها» ساخته محمد متین اوجانی با صدای عرفان ابراهیمی، بازیگر تئاتر و سینما توضیحدار شد.
محدثه واعظیپور متن روایتهای این نسخه از فیلمها را نوشته و محسن بهرامی بر ضبط آن نظارت کرده است؛ ضبط این دو اثر در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید انجام شده و مسعود زرگران، آنها را تدوین کرده است.
بر این اساس «دختر برقی۲» دوشنبه ۱۴ مهرماه ساعت ۸:۳۰ صبح و «شهر آرزوها» سهشنبه ۱۵ مهرماه ساعت ۸:۳۰ صبح در پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان برای مخاطبان روشندل نمایش داده میشوند.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان درحال برگزاری است.