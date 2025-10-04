\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062c\u0634\u0646 \u063a\u0646\u0686\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0648\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634 \u062f\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u06a9\u0633\u0628 \u0639\u0644\u0645 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0