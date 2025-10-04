به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مسابقات که از ۸ تا ۱۱ مهرماه در استان البرز برگزار شد، مرتضی آریایی نژاد مدال طلا پیشکسوتان بادی بیلدینگ و مدال برنز بزرگسالان بادی بیلدینگ ،حمید کریمیان، مدال طلا پیشکسوتان فیزیک کلاسیک و مقام چهارم بزرگسالان فیزیک کلاسیک و حسین شاکری منش،مدال طلا پیشکسوتان بادی بیلدینگ را کسب کردند.

همچنین علیرضا قرائی، مدال نقره بزرگسالان و پیشکسوتان گیمز کلاسیک ، مهدی امید‌مند، مدال برنز پیشکسوتان بادی بیلدینگ ،امیر عرب زاده، مقام پنجم بزرگسالان بادی کلاسیک و مسعود فدایی، مقام چهارم پیشکسوتان بادی کلاسیک را کسب کردند.