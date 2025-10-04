پخش زنده
امروز: -
نماینده کشورمان، با کسب موفقیت در مرحله ملی مسابقات «دانش مغز»، جواز حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ آمریکا را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مهسا علیزاده به عنوان نماینده کشورمان به مرحله جهانی مسابقات دانشآموزی «دانش مغز» (Brain Bee) در سال ۲۰۲۵ در آمریکا راه یافت.
مسابقات ملی دانشآموزی «دانش مغز» هر سال با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در سراسر کشور برگزار میشود.
به اعتقاد محققان و متخصصان، این مسابقات نقش مهمی در ارتقای دانش علوم اعصاب و افتخارآفرینی دانشآموزان نخبه ایرانی در عرصههای بینالمللی دارد.
ایران تاکنون هفت بار در رقابتهای جهانی Brain Bee، که بستری برای درخشش نام کشور در عرصه جهانی علوم اعصاب و تقویت سرمایههای علمی آینده محسوب میشود، حضور یافته است. عملکرد موفق نمایندگان کشورمان در این رقابتها قابل توجه است؛ به طوری که در شش دوره اخیر، دانشآموزان ایرانی جایگاههای اول تا پنجم را کسب کردهاند که نشاندهنده توانمندی علمی نوجوانان ایرانی در سطح بینالمللی است.
مسابقه بینالمللی Brain Bee، که به عنوان المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان نیز شناخته میشود، از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شده و اکنون در بیش از ۵۰ کشور جهان برگزار میشود. هدف اصلی این رقابتها، تشویق و علاقهمند کردن دانشآموزان به یادگیری درباره مغز و علوم اعصاب، پرورش استعدادهای جوان و ایجاد انگیزه برای ورود نسل آینده به حوزه پژوهشهای مغزی است.
در یازدهمین دوره مسابقه ملی دانشآموزی دانش مغز که در اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، هزاران دانشآموز از استانهای مختلف کشور در آزمون تئوری شرکت کردند. در مرحله نخست این رقابتها، دهها دانشآموز به مرحله نهایی راه یافتند.
مرحله دوم و نهایی این مسابقات اخیراً به صورت حضوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و در نهایت "مهسا علیزاده" از تهران مقام نخست کشوری را کسب کرد و به عنوان نماینده ایران به مرحله جهانی Brain Bee ۲۰۲۵ در آمریکا راه یافت.
این مسابقات که ویژه دانشآموزان مستعد ۱۳ تا ۱۸ سال است، هر سال نفر اول رقابتهای کشوری را به مسابقات بینالمللی Brain Bee اعزام میکند.
رقابت جهانی Brain Bee ۲۰۲۵ با حضور نمایندگان برگزیده کشورهای مختلف در آمریکا برگزار خواهد شد و نماینده ایران در کنار برترینهای سایر کشورها به رقابت خواهد پرداخت.
مسابقات دانشآموزی دانش مغز با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران، گروه علمی سیناپس و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در کشور برگزار میشود.