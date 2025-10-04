با حضور نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی، طرح گردشگری عمومی آبدانان که به علت کمبود اعتبار نیمه کاره باقی مانده است، پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اسدالله چراغی، ضمن بازدید از طرح گردشگری عمومی آبدانان؛ این موضوع را از طریق میرزاد، معاون امور اقتصادی استاندار، پیگیری کرد.

رییس مجمع نمایندگان استان همچنین با حضور در روستای هزارانی آبدانان در آیین کلنگ زنی سالن ورزشی این روستا شرکت کرد.

قرار است؛ برای ساخت این سالن ۱۴۲ میلیارد ریال هزینه شود. به گفته چراغی این طرح نیز به خاطر تملک زمین و مشکلات اعتباری سال‌ها بر زمین مانده بود.